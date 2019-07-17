عاجل.. انتشار أمني مكثف في محيط مكان استهداف نائب القنصل التركي بأربيل

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام، أن هناك انتشار أمني مكثف في محيط مكان استهداف نائب القنصل التركي بأربيل.

وأوضحت، أن القوات الأمنية بكردستان العراقية تطارد مسلحين أطلقا النار على نائب القنصل التركي ومرافقيه.