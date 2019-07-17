جامعة الجزيرة: سنختار الوقت المناسب لاستئناف الدراسة

(سونا)- أكد بروفيسور محمد السنوسي مدير جامعة الجزيرة لدى اجتماعه مع الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب ومدير شرطة الولاية أن الجامعة ستختار الوقت المناسب للإعلان عن استئناف الدراسة بعد تهيئة البيئة المناسبة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشار الى الإتفاق مع إدارة صندوق رعاية الطلاب لزيارة داخليات الطلاب بغرض الوقوف على احتياجاتها.

وكشف دكتور الفاتح الكناني عميد شؤون الطلاب ملامح من خطة العمادة لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب من خلال تأهيل الملاعب بمجمعات الجامعة وتقديم مبادرة لتهيئة الجانب النفسي للطلاب لقبول الآخر.

من جهتها دعت لجنة الشؤون التنفيذية والمالية بمجلس جامعة الجزيرة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة بروفيسور علي محمد شمو رئيس مجلس إدارة جامعة الجزيرة لأهمية الدفع بمزيد من الخطوات لتفعيل ملف الاستثمار والإسراع في تكوين مجلس الاستثمار.

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فيما أعلن بروفيسور محمد السنوسي مدير الجامعة عن الجهود التي قادتها الجامعة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالاستفادة من إمكانيات الجامعة.

وأشارالى التعاون مع وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات لإنشاء مركز بيانات إقليمي لتبادل المادة التعليمية الكترونيا.

وأعلن السنوسي عن منح دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه الدكتوراة الفخرية وكذلك منح الدكتوراة الفخرية لبروفيسور اديبالا ايكواموا.

كما قدمت اللجنة صوت شكر للواء الهادي بشرى عضو اللجنة لمبادرته في خلق علاقة بين الجامعة وصناعة النسيج.