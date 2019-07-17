استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على "تويتر" قال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخرا وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".
وأضاف نتنياهو: "حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية". مضيفاً: "لذلك أهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فورا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو لفرنسا: يجب تصنيف "حزب الله" كتنظيم إرهابي فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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