"الإفتاء" تكشف عن الطريقة الصحيحة لصلاة خسوف القمر

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لصلاة خسوف القمر، حيث أنها من السنن المؤكدة التي تصلى ركعتين سواء جماعة أو فرادى، معلنة أنه في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان.
وعبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أكدت أنه بعد الانتهاء من صلاة خسوف القمر يخطب الإمام في حالة صلاة الجماعة، للحث على فعل الخيرات.
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