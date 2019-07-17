أبطال "الملك لير" يؤدون مناسك العمرة قبل عرض مسرحيتهم الليلة

أدى فريق عمل مسرحية الملك لير، بقيادة النجم يحيي الفخراني، مناسك العمرة، قبل عرض المسرحية بمدينة جدة بيوم واحد، حيث من المقرر بدء عرضها مساء اليوم الأربعاء. مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ونضال الشافعى وأحمد عزمى وأيمن الشيوى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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