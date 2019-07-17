تطبيق Waze للخرائط يحصل على ميزة تفيد المستخدمين

حصل تطبيق Waze للخرائط على ميزة جديدة تفيد المستخدمين، والتي ستكون متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أولا، وفقا لما نقله موقع "انجادجيت".
ويعمل تطبيق Waze من جوجل على الهواتف الذكية، إذ يوفر معلومات وتفاصيل عن الرحلة أو المسارات التي تسير فيها، لذا قرر مؤخرا إضافة ما يجب أن تنفقه من أموال خلال هذا الطريق، جنبا إلى جنب حالة المرور.
تساعدك هذه الميزة فى تحديد الطريق الذى يجب أن تسلكه، ولم يكشف فريق العمل فى Waze عن الأماكن التالية التى ستتوفر بها الميزة الجديدة.
وقام فريق Waze، بتطوير هذه الميزة الجديدة باستخدام تقديرات المتطوعين الذين يسيرون على هذه الطرق يوميا.
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