أمر قبض في مواجهة اثنين من قيادات مجلس المريخ

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الخليج 365 :
علم”باج نيوز” أنّ نادي الأهلي الخرطوم حرّك أمر قبض ضد كلاً الأمين العام المستقيل للمريخ محمد جعفر قريش، ومساعد الرئيس محمد موسى الكندو لعدم سداد مستحقات متأخرة تتعلّق بصفقة اللاعب عماد الصيني.
وتأتي الخطوة بعدما حصل نادي الأهلي الخرطوم على مستندات تؤكّد سريان توقيعات كلاً من محمد جعفر قريش، ومحمد موسى الكندو في الحسابات المالية.
وفي مايو الماضي، اتخذ الأهلي الخرطوم خطوة قانونية ضد نادي المريخ على خلفية ارتداد الشيكات الممنوحة من قبل النادي والخاصة بصفقة اللاعب.
وانتقل عماد الصيني من الأهلي الخرطوم إلى المريخ في التسجيلات الشتوية في صفقة مالية بلغت “2” مليار و”300″ ألف جنيه، وتمّ منح النادي مبلغ وقدره”850″ ألف جنيه كمقدّم فيما تم الاتفاق على منحه بقية المستحقات كأقساط.
وأوضح قيادي بنادي الأهلي الخرطوم لـ”باج نيوز” أنّه تمّ القيام بكلّ الإجراءات القانونية وأنّ النيابة تسلّمت ملفًا يحوي كلّ المستحقات المتأخرة على المريخ في صفقة عماد الصيني.
ويطالب الأهلي الخرطوم بمبلغ قدره”950″ ألف جنيه بحسب مصدر مطلّع لـ”باج نيوز”.
ويعاني نادي المريخ من أزمة مالية طاحنة أدّت إلى عدم إبرامه أيّ صفقة حتى اللحظة في الانتدابات الصيفية عدا إكمال إجراءات محمود أمبدة وتصعيد اللاعب محمد كلاسيك.
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