الجازولين يُهَدِّد بفشل المُوسم الصيفي بالقضارف

الخليج 365 :

كشف عُضو الغُرفة الزراعية بولاية القضارف المزارع حسن زروق، عن مشكلة في الوقود تواجه مزارعي الولاية.

وقال في تصريحٍ لـ(السوداني)، إنّ الموسم الصيفي مُهَدّدٌ بسبب توقُّف إمداد الجازولين وخَاصّةً لصغار المُزارعين, كاشفاً عن أنّ الكمية المُصَدّقة من الزراعة الآلية للمُزارعين للمشاريع الكبيرة غير كافية، وقال زروق: حالياً تم توزيع نسبة 50% فقط من الجازولين, مُشيراً إلى أنّ الكمية المُقدّرة للمشاريع الكبيرة مساحة ألف فدان 24 برميلاً فقط بدلاً من 25 برميلاً في الموسم المنصرم, وأضاف أنّ الكمية التي تكفي لزراعة المشروع مساحة ألف فدان حتى مرحلة الحصاد 40 برميلاً, مُؤكِّداً منع توزيع الجازولين التجاري, وقال انه في الموسم الماضي سمح للمُزارعين بشراء الجازولين بالسعر التجاري وفي هذا الموسم مُنع الشراء بالتجاري أو بالسوق الأسود، علماً بأنّ التّوزيع عبر المنافذ المُخَصّصة غير مُتوفِّرٍ, مُؤكِّداً تَوقُّف أكبر عددٍ من المُزارعين عن الزراعة.