بالصورة..هندي لم يقص شعره منذ 40 عاماً : ” الله زارني في المنام وطلب مني عدم قصه” !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً لرجل هندي لم يقص شعره منذ 40 عاماً .

وتعليقاً على شعره الطويل ، قال “ساكال ديف تودو” 63 عامًا ، من منطقة مونجر بولاية بيهار الشرقية ، أن شعره نعمة من الله .

ويزعم ساكال ، إن الله زاره في المنام وقال له ألا يقطع شعره ، وهي تعليمات يطيعها منذ ذلك الحين.

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ويقوم “ساكال” بلف شعره بقماش أبيض عندما يخرج وذلك للحفاظ عليه ، وإذا لم يكدس شعره فوق رأسه فسوف يزحف على الأرض خلفه.

يشتهر ساكل بأنه معالج تقليدي ، ويقوم بإعداد علاجات منزلية للأزواج الذين ليس لديهم أطفال.

يعيش ساكال مع زوجته روبيا ديفي ولديه ثلاثة أبناء وثلاث بنات وسبعة أحفاد .