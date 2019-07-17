الخليج 365 : سَمَحَ بنك السودان المركزي للمصارف أمس بتمويل شراء الآليات والأجهزة والمُتطلّبات الأخرى لإنتاج الذهب، وتمويل مُخلّفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة) بصيغة المُضاربة أو المُشاركة.

كَمَا حظرالبنك تمويل مُخلّفات التّعدين الأهلي للذهب (الكرتة) بأيِّ صيغة من صِيغ المُداينات كالبيع الآجل، السلم، المُرابحة للآمر بالشراء ونحوها.

وذلك في إطار مجهودات بنك السودان المركزي لتوجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية، واستناداً على فَتوى الهيئة العُليا للرّقابة الشّرعية على المَصارف والمُؤسّسات المالية بشأن تمويل المَصَارف لمُخلّفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة) الصادرة بداية هذا الشهر. المادة السابقة محمد الطيب : سأقود الأمل للتمثيل الأفريقي المقالة القادمة دراسة لزيادة الحد الأدنى للأجور لـ(2,926) جنيهاً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يحظر تمويل مُخلّفات الذهب (الكرتة) بالبيع الآجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.