محمد الطيب : سأقود الأمل للتمثيل الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المدير الفني للأمل عطبرة محمد الطيب في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّه سيعمل على قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، من أجل التمثيل في البطولة الأفريقية.

وجدّد الأمل عطبرة الثقة في المدرب محمد الطيب بعد تمكّنه من إبقاء الفريق في الدوري الممتاز مؤخرًا.

وأبدى المدرب الشهير بـ”مورينهو” سعادة كبيرة بالثقة التي منحها له نادي الأمل عطبرة، مؤكّدًا قدرته على بناء فريق مرعب وقوي.

وكشف عن أنّه تعاقد مع أربعة لاعبين سيلعبون في الدوري الممتاز لأول مرة، مشيرًا إلى أنّ هنالك مزيد من التعاقدات خلال الأيام القادمة.