هلال الأبيض يوافق على طلب المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي هلال الأبيض موافقة مبدئية على إطلاق اللاعب عبد الرحمن كرنقو للانتقال إلى المريخ في الانتدابات الصيفية.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ رئيس النادي الضو مرجان أخطر عبد الرحمن كرنقو بمخاطبة مسؤولي المريخ بشأن التفاوض حول إكمال الصفقة بعد الرغبة التي أبداها اللاعب

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وفي المقابل، أبدى اللاعب عبد الرحمن كرنقو ترحيبًا كبيرًا بالعودة إلى المريخ بعد تجربة جيّدة مع هلال الأبيض.

وسابقًا، كانت أنباء أشارت إلى ترشيح المريخ لثلاثة لاعبين من هلال الأبيض للتعاقد معهم في التسجيلات الحالية قبل أنّ يصرف النظر مؤخرًا لأسباب مالية.

ولم يبرم المريخ صفقة حتى اللحظة في الانتدابات الصيفية عدا إكمال إجراءات اللاعب محمود أمبدة وتصعيد محمد كلاسيك بعد مرور”17″ يومًا على انطلاقة الميركاتو.