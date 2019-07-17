وصول الشحنة الأولى من سماد اليوريا السعودي الى البلاد

الخليج 365 :

تصل إلى البلاد الأسبوع المقبل الشحنة الأولى من سماد اليوريا، البالغة نحو 25 ألف طن من ميناء الجبيل بالمملكة العربية السعودية منحة من الديوان الملكي لحكومة السودان في إطار جُهُود المجلس العسكري لتوفير المُدخلات اللازمة لإنجاح المُوسم الزراعي الحالي.

وقَالَ مُدير عام البنك الزراعي السُّوداني صلاح الدين حسن، إنّ البنك الزراعي أكمل الإجراءات المطلوبة كافّة مع شركة سابك السعودية المُنتجة للسماد، مُتوقّعاً وُصُول الدُّفعة الثّانية البَالغة 25 ألف طن من سماد اليوريا من المملكة في العاشر من أغسطس المُقبل، وأكّد صلاح الدين أنّ هذه الكِميّات سيتم توزيعها عَبر فُروع البنك الزراعي بالتّنسيق مع وزارة المالية في مَواقع الإنتاج وبأسعارٍ مَعقولةٍ.