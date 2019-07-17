إرتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحا عدد 15.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6136.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحاً عدد 12.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6768.80 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً عدد 20.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4892.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 214.2 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتى عبر 8405 صفقة.

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وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.03%، تليه التعمير بنسبة 15.56%، ثم تحصيلات بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "منازل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.79% ثم العقارية بنسبة 5.56%، ثم أصول بنسبة 4.17%.