قوى الحرية تدعوا الحركات المسلحة للمشاركة في الفترة الانتقالية

طالب القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد الماحي سليمان، بإطلاق سراح بقية أسرى الحركات المسلحة ، مهنئاً الأسرى بنيل الحرية، وأبدى تمنياته بأن يتوج العهد الجديد بمدنية كاملة للدولة يتحقق فيها السلام والرخاء. وقال الماحي خلال مخاطبته احتفالاً نظمته حركتا تحرير السودان بقيادة مناوي والمجلس الانتقالي بأم درمان أمس؛ قال: “نتطلع لوطن تتحقق فيه دولة الحقوق والواجبات، ونتطلع لمرحلة نستبدل فيها البندقية بـ(المسطرين)”. وأضاف: “تبقى أن نبحث جميعا عن السلام والعدالة والقيم التي بذل من أجلها الأسرى الأرواح”. ودعا الماحي الجبهة الثورية بأن تندرج في ترتيبات الفترة الانتقالية حتى الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكداً أن الحركات المسلحة كانت جزءا أصيلا من الثورة. ودعا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للمشاركة في الفترة الانتقالية

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