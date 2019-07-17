المجلس العسكري وقوى التغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

تم التوقيع بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى اعلان الحرية والتغييرعلى وثيقة الاتفاق السياسي لهياكل السلطة الانتقالية، على ان يتم استئناف المفاوضات حول الإعلان الدستوري الجمعة المقبلة.
وحيا الوسيط الافريقي محمد الحسن لبات الطرفين على صبرهم في المفاوضات، ودعا الى دعم العملية السياسية والابتعاد عن كل مايفرق ابناء الوطن الواحد.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير قد رفضت الحصانة المطلقة التي جاء في الاعلان الدستوري، ورغم المفاوضات التي استمرت لاكثر من اثنئ عشر ساعة فشل الطرفين في التوافق على الاعلان الدستوري.
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