واشنطن تتهم 3 إيرانيين بتهريب مواد لتصنيع صواريخ ومعدات نووية

اتهمت النيابة العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، ثلاثة إيرانيين بالتصدير غير الشرعي "لأطنان عدة" من ألياف الكربون إلى إيران، وهي مادة تستخدم في الصناعة العسكرية والنووية وتخضع للرقابة.

ونقلت قناة "أن بي سي نيوز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن التهم صدرت أمس الثلاثاء بحق ضد المتهمين، بعد تسليم ألمانيا لأحد المتهمين إلى واشنطن واسمه بهزاد بورغانناد.

ولا يزال المتهمان الآخران، علي رضا شكري وفرزين فريدمانش، طليقين، وفقاً للسلطات الفيدرالية الأمريكية.

وبحسب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يمنع تصدير ألياف الكربون إلى طهران، لإمكانية استعمالها في تصنيع صواريخ بعيدة المدى، وقطع أجهزة الطرد المركزي التي تساعد في تخصيب اليورانيوم.