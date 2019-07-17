حجز عشرات من الاراضي التابعة لرموز النظام البائد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حجزت محكمة الأراضي عدداً من عقارات رموز النظام البائد في عملية حصر تقوم بها لممتلكاتهم. وأبلغت مصادر نيابية (الإنتباهة) أمس, بحجز محكمة الأراضي لأكثر من (١٠) عقارات تتبع لرموز النظام البائد.

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