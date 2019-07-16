بومبيو يناقش الأزمة الفنزويلية مع نظيره الكولومبي عشية اجتماع مجموعة ليما

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأزمة الفنزويلية مع نظيره الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو .
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الوزيران ناقشا الأزمة السياسية والإنسانية الحالية في فنزويلا".
يذكر أن اللقاء عقد عشية الاجتماع التالي لمجموعة "ليما"، حيث وعدت كولومبيا باقتراح عقوبات جديدة ضد فنزويلا.
وتضم مجموعة "ليما"، التي تشكلت في أغسطس 2017، البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.
وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
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