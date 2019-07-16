شداد يتوجه غداً إلى القاهرة واللواء عامر يترأس الاتحاد

يتوجه البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم غداً الى القاهرة لقيادة وفد الاتحاد للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، والتي ستنعقد يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م في العاصمة المصرية (القاهرة).

الى ذلك سيتسلم اللواء حقوقي دكتور عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد رئاسة الاتحاد الى حين عودة شداد .