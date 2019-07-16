العون الإنساني: لاتأثير لخروج يوناميد على العمل

أوضح الأستاذ محمد يوسف إسماعيل الأمين العام لمفوضية العون الإنساني بولاية غرب دارفور أن خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد) من الولاية ليس له تأثير على مجال العمل الإنساني، مشيراً إلى استقرار الوضع الإنساني الذي وصفه بالجيد.
وأبان الأمين العام لمفوضية العون الإنساني في غرب دارفور أن أكثر من ٣٠٠ قرية شهدت عودةً طوعية للنازحين من ٣٧ معسكراً وتجمعاً للنازحين والتي تضم ٢٥٦١١٤ من النازحين، مؤكداً أن الأعداد التي عادت تزيد عن ٢٠٠٠٠٠ من النازحين في المناطق المختلفة.
وقال إن عدداً من مشروعات الإنعاش المبكر والتعافي تقوم بتنفيذها الأقسام التي تبقت من اليوناميد في الولاية وهي أقسام الحماية المدنية - سيادة حكم القانون - حماية الطفل - قسم النوع - الشئون المدنية - وقسم حقوق الإنسان والتي تباشر مهامها من داخل مقرات وكالات الأمم المتحدة في الولاية.
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