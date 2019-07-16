الحصانة لا.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضية العدالة الانتقالية، وصلاحيات الحكومة المدنية في اختيار وزرائها ورؤساء منظومتها العدلية، هو الأساس الذي تُبنى عليه “دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد”، فإذا غاب هذا الأساس فلا معنى للدولة المدنية التي تتكلم عنها الآن كل الأطراف بما فيها الدكتاتوريون..

فما فائدة الحديث عن”دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد” إذا تحصّن حُكامها ومسؤولوها بالقانون والسلطة وحموا أنفسهم بـ”الحصانات” من أية مساءلة قانونية سابقة أو لاحقة.

وما قيمة “دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد” إذا كانت مؤسساتُها صُوَريّة وهياكلُها خالية المضامين تُكرس لحكم الفرد والدكتاتورية والشمولية.. وما جدوى “دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد” إذا وضعت السلطات في يد فرد أو أفراد أو جماعة حزبية لخدمة مصالح تلك الجماعة أو الأفراد أو حمتهم من المساءلة في حالة المسؤولية الجنائية أو التقصيرية..

إذا أسقطنا هذه النقاط المُشار إليها أعلاه على نقاط الخلاف الحالية بين المجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير سنجد معادلة في قمة الوضوح تُلخص المشكلة الراهنة وهي أن طرفي الاتفاق على النقيض تماماً رغم ما يبدونه من تجمُّل وتقارب أشبه بالزواج الاضطراري وكل طرف يجد نفسه مضطراً للتعامل مع الطرف الآخر تحت ضغط الرافعات الخارجية والداخلية، فهناك طرف ينافح ويكافح لأجل تحوُّل ديمقراطي حقيقي من خلال الدعوة لبناء دولة القانون والمؤسسات على أسس سليمة تصون كرامة وحقوق الإنسان وتُعلي شأن الحريات، وبالمقابل هناك طرف يعمل على تكريس السلطات في يده ويسعى إلى توسيع دائرة صلاحياته وتحصين نفسه من أية مساءلة جنائية أو مسؤولية تقصيرية على نحو يجعله رأساً لنظامٍ شموليٍّ ديكتاتويٍّ بما يُشبه إعادة إنتاج النظام المخلوع …هكذا بوجهٍ عام يبدو لي المشهد من خلال معطيات وأرقام وأسانيد لا يتطرقُ إليها الشك بأيةِ حال ، وعلى هذا الأساس أستطيع أن أفهم حقيقة الخلاف الحالي بين قِوى الحرية والتغيير وأدرك تماماً دواعيه وأبعاده الظاهرة والخفية.

أعود وأقول يتوجب على قِوى الحرية والتغيير وكل قوى الحراك الثوري أن تظل صامدة ومتمسكة بمطالب الثورة وأهدافها المتمثلة في بناء دولة القانون والمؤسسات مهما كانت النتائج لأن هذه هي مطالب الشارع السوداني الثائر، ولا خلاف ولا جدال في أن قوى الحرية والتغيير يقف خلفها اليوم الشارع السوداني بطوله وعرضه طالما أنها تتبنى مطالبه المشروعة والدفاع عن حقوقه وقضيته العادلة…

ثم يبقى القول بأن الضغط على قوى الحرية والتغيير ودفعها دفعاً للتوقيع على اتفاق منقوص ومعيب سيكون اشبه بتضميد جرح متعفن قبل تنظيفه من القيح فسرعان ما يلتهب وتنتشر أورامه … صحيح أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية هشة ولا تحتمل التطويل لكن قطعاً أن هذه الهشاشة لا تبرر “الكلفتة” على النحو الذي نكون فيه نحنُ أنفسنا مَنْ صنع دكتاتورية جديدة ونظام مستبد آخر بحجة أن الوضع لا يحتمل، فهذا المنطق الفطير السطحي هو الرافد الذي يصنع ويغذي الأنظمة المستبدة القاهرة التي تخلق “الهشاشة” التي يتحجّجون بها…..اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.