(التربية) الخرطوم: نقص في الكتاب المدرسي والإجلاس

أقرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بوجود نقص في الكتاب المدرسي والإجلاس، وعزت ذلك إلى التوسع في القبول.

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وقام مدير عام التعليم عبد الله نصر اليوم (الثلاثاء) بزيارات ميدانية على المدارس، ووجه بسد النقص من المخزون الاحتياطي، ووقف مدير التعليم خلال الزيارات على تحقيق الربط في عدد المعلمين في المدارس المختلفة ، وكلف إدارتي الأساس والثانوي بالمحليات بابتداع وسيلة مثلى لجمع الكتاب المدرسي عند نهاية كل عام دراسي ، مضيفاً بأن للمدرسة دور مجتمعي باعتبارها مصدر الإشعاع المعرفي والتثقيفي.

ووجه بحسب الصيحة الآن – بضرورة الإسراع في إكمال صيانة وتأهيل الفصول ودورات المياه، مؤكداً اطمئنانه بأن المدارس لها شهادات بحث مسجلة وأن بعضها بها معامل حاسوب بمواصفات حديثة، كما دعا إدارة التنمية بالوزارة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في بعض المحليات بتسريع البناء الرأسي، وطالب بصيانة عربات التوجيه التربوي ومعالجة نقص العمال وتحسين بيئات المدارس عن طريق تأهيل الأرضيات والسقوفات والمعامل وتجهيزها بوسائل المعرفة الحديثة،وكشف عن ظاهرة التحويل والانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية عازياً ذلك للنتائج الباهرة والمشرفة التي حققتها المدارس الحكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)