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وصول الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين بليبيا غداً

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-يوليو-2019

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وصول الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين بليبيا غداً

تصل إلى مطار الخرطوم غداً (الأربعاء)، الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين في ليبيا بسبب المواجهات العسكرية الأخيرة في طرابلس ومحيطها.

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وتضم المجموعة حسب (سونا)، حوالي (١٦٥) مواطناً ومواطنة، وقد سبقها وصول دفعتين الأولى كانت في ٢ يونيو الماضي وضمت (١٥٢) مواطناً ومواطنة والثانية في يوم ١٠ يوليو الحالي وضمت (١٨٢).

وتنظم وزارة الخارجية والسفارة السودانية بطرابلس وجهاز السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، رحلات خاصة لإجلاء السودانيين المتأثرين بالحرب في ليبيا والراغببن في العودة للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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