(الصحة) الخرطوم تتوعد المؤسسات الصحية بالمساءلة حال عدم التخلص من النفايات الطبية

توعد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، المؤسسات الصحية العامة والخاصة بإخضاعها للمساءلة القانونية في حال عدم التخلص من النفايات الطبية بصورة آمنة، مشيراً إلى أن أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة ملزمة بالتخلص الآمن من النفايات،وتابع بالقول إن من واجب المؤسسات الصحية الاهتمام بالصحة العامة .

وشدد لدى ترؤسه اجتماع النفايات الطبيه الذي عقد اليوم (الثلاثاء) بمباني الوزارة مع مديري المستشفيات والمجمع السعودي، على ضرورة التخلص السليم للنفايات الطبية وتسليمها للمجمع السعودي مطالباً جميع المستشفيات والمراكز الصحية بوضع النفايات في أكياس محكمة وتسليمها للمجمع.

وكشف بحسب الصيحة الآن – عن تشكيل الوزارة لحنة من جميع الجهات ذات الصلة لمتابعة التخلص السليم للنفايات وفرزها ونقلها ،

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داعياً المجمع السعودي إلى تدريب جميع الكوادر العاملة في المستشفيات في كيفية التخلص الآمن من النفايات.

وقال بابكر إن الوزارة ماضية في تجويد الخدمات الطبية والاهتمام بصحة الإنسان بغض النظر عن كلفة النفايات الطبية.

وأكد د.بابكر أن المجمع السعودي شريك أصيل مع وزارة الصحة ويعتبر ذلك المشروع من أنجح الشراكات التي تمت في المجال الصحي في الفترة الماضية، موضحاً أن أي نفايات طبية مهما صغر حجمها تذهب في غير مسارها تعمل على تدمير البيئة ونقل الأمراض.

وطالب المجلس الأعلى للبيئة بوضع خطة عمل واضحة مع المجمع السعودي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)