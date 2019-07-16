تجمع المهنيين السودانيين يرفض الحصانة المطلقة

أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه البند المتعلق بالحصانة المطلقة، ضمن أطروحة الوثيقة الدستورية، وشدد على أن الحصانة المطلقة تهدم الدستور وكل الحقوق التي تؤكد مساواة الجميع، إذ لا توجد حصانة مطلقة في كل دساتير العالم.

وقال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الوثيقة الدستورية جاءت كأطروحة من المجلس العسكري، وهي ليست اتفاقاً وإنما رؤية المجلس العسكري كرد فعل على رؤية قوى الحرية والتغيير.

وشدد بحسب الشروق – على أن الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي تهدم كل الدستور والحقوق التي تؤكد مساواة الجميع أمام قانون كل دساتير العالم، إذ لا توجد حصانة مطلقة، ولا يستطيع أي شخص أن يتمتع بحصانة مطلقة في مستوى من مستويات الحكم.

Advertisements

وأشار إلى أن هناك حصانة لبعض موظفي الخدمة المدنية ولكنها ليست حصانة مطلقة ويمكن أن ترفع، وقال “نحن رأينا أن الحصانة المطلقة يجب تعديلها ويجب رفعها عن أي شخص حتى يتمكن الجميع من تقديم شكوى ضده”.

على صعيد آخر، قال التاج إن تجمع المهنيين السودانيين يرى عدم ضرورة تمديد قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المرسوم رقم 31 الذي أصدره المجلس العسكري خلال الأيام الماضية، وأضاف أنه لا توجد ضرورة ومبررات لتمديد حالة الطوارئ ولا توجد مسببات موضوعية.

وكشف تاج أن الأخبار الواردة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول التشاور بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة مبشرة، وأردف أن اجتماعات أديس تأتي في إطار توسيع ماعون السلطة المدنية والتشاور والوصول للسلام والقضاء على أسباب الحرب، وأن تكون الفترة الانتقالية فترة استقرار وتنمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)