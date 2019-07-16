بالفيديو : النجمة سير عابدين تصيب رواد مواقع التواصل بحيرة كبيرة وهي تغني عن شجاعة حميدتي

أصابت الفنانة ونجمة البرنامج العربي الشهير (ذا فويس ) النجمة سير عابدين – أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحيرة كبيرة وهي تغني لقائد الدعم السريع الفريق حميدتي على طريقة الحكامات حيث اختلف كثيرون حول مضمون أغنيتها هل هي مدحاً أم ذم حيث كانت تقول:

يا البأجج الصراع..

فوق البلد ما ليهو داعي

يا البحمي حرب الوطن

يالفارس الشجاعي

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باضاني بسمع

وبعيني براعي

حميدتي يالفارس الشجاع

وأشار عدد كبير من رواد المواقع إلى أن كلمات الأغنية تعتبر ذماً وليس مدحاً كما فهم الكثيرون حيث قال أحد المعلقين:(تريثوا في التعليقات البنت هي تذم حميدتي بصورة مدح لو تأملتوا حديثها استخفاف به هو شايف نفسوا الفارس المغوار والشايل الكأس لكن المعني المقصود أبعد من ذلك كثيراً) وكتب آخر مؤكداً ما قاله السابق حيث قال ( الناس تفهم البت دي بتقول في شنو وبعدين تردو البت واقفة مع الثورة وكلامه حقيقة والله محروقة شديد من الحاصل في السودان) بينما ذكر كثيرون بأن الأغنية غير مفهومة (للأسف الشديد كلامك ما مفهوم حتى لو بطريقة السخرية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)