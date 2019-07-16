السودان يستعرض “الاتفاق” أمام اجتماع السلم والأمن

قدم السودان في اجتماعات الدورة 24 للجنة الدعم الفني لإطار السلم والأمن والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، استعراضاً لجولات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي أفضت إلى الاتفاق حول ملامح وهياكل المرحلة الانتقالية.

وقدم ممثل السودان سفير السودان لدى كينيا، قريب الله خضر، إحاطة شاملة أمام الاجتماع الذي انطلق يوم الثلاثاء، واستعرض التطورات السياسية الجارية في السودان في ضوء الجهود التي يضطلع بها المجلس العسكري الانتقالي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين الاحتياجات الضرورية للدولة.

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وأشار خضر بحسب الشروق – إلى الدور الوساطي المهم الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لتسهيل الوصول إلى توافق تام حول المرحلة الانتقالية، وأعرب عن تقدير السودان لجهود كافة الأشقاء والأصدقاء الداعمة لأمنه واستقراره ونمائه، مؤكداً التزام السودان بقضايا إقليم البحيرات العظمى وممارسة دوره الطليعي والطبيعي في خدمة قضايا السلم والأمن.

وتحدث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الإفريقي، معربين عن ثقتهما في قدرة الأطراف السودانية على التوافق وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشددين على أهمية دور السودان في دعم وتأمين السلام بجمهورية جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإقليم البحيرات العظمى بوجه عام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)