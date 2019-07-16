توقعات بزراعة سبعة ملايين فدان بالقضارف

توقعت جهات مختصة في الشأن الزراعي أن تتجاوز المساحة المخصصة للزراعة بولاية القضارف لهذا الموسم سبعة ملايين فدان، مع توقعات بهطول أمطار في المعدل الطبيعي أو أدنى منه فيما انتظم وصول الوقود بنسبة متفاوته للمناطق الزراعية بالولاية.

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وقال والي ولاية القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم،بحسب الشروق – إنه ومن خلال الاستماع إلى تقرير لجنة إنجاح الموسم الزراعي فإن موقف تدفق الجازولين قد وصل إلى 84% وهي نسبة مطمئنة، خاصة وأنها مكنت معظم مزارعي المناطق الجنوبية التي تهطل الأمطار فيها عادة في وقت مبكر من ترحيل احتياجاتهم من المواد البترولية، مشيراً إلى التزام حكومته بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية بالولاية، والوصول بالموسم الزراعي بشكل آمن إلى نهاياته.

على ذات الصعيد، قالت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، نفيسة نوح، إن خبرة مزارع القضارف وثقافته العالية ستكونان المقياس لنجاح الموسم الزراعي، خاصة مع توقعات الأرصاد الجوية بمعدلات أمطار أقل من المعدل وفترة هطول قصيرة، وهو الأمر الذي تعامل المزارع معه بشكل احترافي بتطبيق الخطة (ب)، وهي زراعة أصناف خفيفة من البذور، مع التوسع في زراعة محصول القطن المطري،مشيرة إلى سعي وزارتها لحل إشكالات النقص في البذور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)