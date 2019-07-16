تمويل بريطاني لـ”الصحة الإنجابية” بـ8 ملايين جنيه إسترليني

تمول الحكومة البريطانية مشروع الصحة الإنجابية المتكامل في السودان بملبغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني، ويستهدف المشروع أكثر من أربعمئة ألف امرأة في ثماني ولايات، فيما دعا خبراء في مجال الصحة الإنجابية إلى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وطالب الخبراء الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف برامج التوعية بتنظيم الأسرة، وتغيير المفاهيم الخاطئة نحو عملية التنظيم حتى تنشأ الأسرة السودانية معافاة وسليمة.

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وقال رئيس جمعية تنظيم الأسرة السودانية، بشير الجيلي محمد، خلال متابعة تنفيذ مشروع الصحة الإنجابية المتكامل، إن مشروع الصحة الإنجابية يتم بتمويل من الحكومة البريطانية بمبلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني وينفذ خلال ثلاث سنوات.

وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أن المشروع يهدف لخفض وفيات الأمهات والأطفال الرضع، وتقديم خدمة الحماية الزوجية التي تعد هدفاً إستراتيجياً لدى جمعية تنظيم الأسرة السودانية وشركائها في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على حياة الأمهات والرقي بالخدمات عبر المستشفيات والمراكز الصحية التي ترعاها الجمعية في ولايات السودان المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)