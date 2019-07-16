الفاضل: يجب تفادي الإقصاء والاستقطاب السياسي

دعا رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إلى ميثاق يحكم برنامج الفترة الانتقالية لجميع القوى السياسية التي شاركت في الثورة وساندت الحراك، لتأمين أكبر إجماع حول السلطة الانتقالية، تفادياً للإقصاء والاستقطاب السياسي.

والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في مكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، مبارك الفاضل.

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وقال الفاضل إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية، وضرورة التوقيع العاجل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتمهيد الطريق لتشكيل الحكومة لتجاوز الفراغ السياسي الذي أثر سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي والمضي نحو التحول الديمقراطي.

وقال رئيس حزب الأمة بحسب الشروق – إن اللقاء تطرق للوضع الدستوري الذي سيحكم الفترة الانتقالية، وأضاف “نحن نرى أهمية تأسيس الوضع الانتقالي على دستور 2005م، بعد التعديلات المطلوبة عليه، باعتباره ملائماً للشراكة التي ستنشأ بين المجلس والقوى السياسية من خلال المجلس التشريعي المزمع تكوينه”.

ولفت الفاضل إلى أهمية التحرك السريع فيما يلي الوضع الاقتصادي، والاستفادة من التجاوب الإيجابي الخارجي لسد النقص في الكهرباء، وتحديث القطاع الزراعي، لسد العجز في الميزان التجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)