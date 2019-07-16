ابو الغيط وهافيستو يبحثان التطورات في السودان

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، الذي يزور القاهرة حالياً، آخر تطورات الأوضاع في السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسي بالبلاد.

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وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، يوم الثلاثاء، أن ابو الغيط أطلع الوزير الفنلندي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ويقوم حالياً بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد متابعة للأوضاع في السودان، على مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان في هذه المرحلة الدقيقة.

وبحث الجانبان بحسب الشروق – سبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التي يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبي تطلعات كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما في ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)