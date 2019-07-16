البنتاغون يعلن بقاء القوات الأمريكية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي المؤقت، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، بقاء القوات المسلحة الأمريكية في سوريا.

وقال إسبر خلال جلسة استماع في البرلمان الأمريكي "القوات المسلحة الأمريكية المتبقية في شمال شرقي سوريا ستبقى هناك كجزء من القوة متعددة الجنسيات لمواصلة الحملة ضد داعش.

وأضاف إسبر "حرصا على أمن العمليات، لن أناقش عدد القوات أو المواعيد النهائية للإجلاء".

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في سوريا دون إذن من السلطات السورية.

وقد ذكرت الحكومة السورية مرارا، أن الولايات المتحدة تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير قانوني، ودعتها إلى سحب قواتها.