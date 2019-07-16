عاجل.. البرتغال تعلن تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين

أعلن وزير الخارجية البرتغالى أوجوشتو سانتوس سيلفا ، تعليق إصدار تأشيرات دخول الإيرانيين لأسباب أمنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

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