وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تريد سودانًا واحدا مستقرًا، حيث هناك مصالح مشتركة كثيرة تجمع بين البلدين، قمصر والسودان دولتي مصب النيل.
وأضاف أن هناك 4 مليون سوداني يعيشون في مصر منذ سنوات، ولا يتم معاملتهم كلاجئين، مؤكدًا أن مصر من أجدر الدول على إعطاء االنصيحة والتوجيه في الملف السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تريد سودانًا واحدا مستقرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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