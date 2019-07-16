الصين وإيطاليا يشتركان في تنمية المواهب في علم الآثار

وبدأت دورة تدريبية اليوم الثلاثاء فى مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين مع خبراء من الصين وايطاليا للمساعدة فى تدريب المواهب.
كما يهدف التدريب إلى استخلاص المواهب من خلال وجهات النظر الدولية، والقدرة على القيام بالأعمال الأثرية في المدن، فضلًا عن المعرفة حول حماية التراث، وفقًا للمنظم.
ووفقًا للاتفاقية، سيقوم الجانبان بزيارات ودراسات استقصائية منتظمة، وتنظيم ندوات لتشجيع تنمية المواهب، مع تعزيز التبادلات.
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