إيران: أبواب التفاوض مع ترامب مفتوحة إذا رفعت العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن أبواب التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مفتوحة، في حال قرر الأخير رفع العقوبات عن طهران.

تتضارب المواقف بين كبار المسؤولين الإيرانيين حيال التفاوض مع ترامب بين رافض ومؤيد، ما يعكس اتساع رقعة الخلافات بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة؛ بحسب "إرم نيوز".

قال ظريف في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الأبواب مفتوحة للمفاوضات، إذا قرر ترامب رفع العقوبات عن إيران.

وأضاف: الولايات المتحدة أصبحت مدمنة على فرض العقوبات ضد طهران.

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وردًا على سؤال فيما يتعلق بتصريحات ترامب، بشأن استعداده للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، أجاب ظريف: ستكون هناك فرص للمفاوضات، مبينًا أنه إذا تم رفع العقوبات، في غضون ساعات قليلة، ستكون إيران قادرة على العودة إلى الالتزامات النووية المعلقة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أعلى سلطة في البلاد، أعرب عن معارضته للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال مؤخرًا: لا مصداقية للولايات المتحدة ولن نتفاوض معها.

وقامت إيران مؤخرًا بتعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، كما هددت بأنه إذا فشلت الدول الأوروبية في تلبية مصالحها بالاتفاق، فسوف تتخذ خطوات إضافية؛ وهو موضوع تعرض لانتقادات شديدة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا كأعضاء أوروبيين، فيما وصفت الولايات المتحدة، التي انسحبت العام الماضي من هذا الاتفاق، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز".