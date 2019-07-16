جنوب السودان يدشن خدمة التحويل النقدي عبر الهاتف لأول مرة

دشنت الحكومة في جنوب السودان، يوم الأحد ، الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول لأول مرة ، لتسهيل التعاملات المالية بين شرائح المجتمع في الدولة.

خدمة ” أم قروش” هي خدمة تستخدم بواسطة الهاتف المحمول في المعاملات المالية لدفع الفواتير وغيرها عن طريق شبكات الإتصالات للهاتف النقال.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي لويث ، لدى تدشينه الخدمة يوم الأحد ، إن خدمة التحويل النقدي عبر هاتف المحمول ، ستخلق فرص العمل للشباب في المناطق الريفية والمدن.

وأبان جوزيف ارينايبوي ، نائب مدير شركة ” أم قروش” ، أن الخدمة عبر الهاتف المحمول ستعمل على تعزيز المعاملات المالية بصورة سريعة وخلق فرص عمل للأشخاص ، مبيناً أن الخدمة ستكون متوفرة في الهواتف المحمولة.

وتابع “الخدمة يتم إستخدامها في دفع فواتير المشتريات والتحويلات المالية “.

وقال جوزيف ، إن دولة جنوب السودان بتدشينها الخدمة، أصبحت دولة رقم 92 في العالم في التعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، مشيراً إلى أن الخدمة ستساعد في تقليل تكلفة نقل الأموال بين الأشخاص والحكومات والشركات.

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من جانبه قال فكتور أوماندي ، ممثل شركة “زين” للهاتف المحمول في جنوب السودان ، إن خدمة “أم قروش” ، لا تعني إنها البديل للمصارف ، بل ستساهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء خاصة في مناطق الريفية.

وتابع “نظرا لصعوبة الوصول الى المواطنين في المناطق البعيدة فإن الحلول الرقمية ستوفر لهم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وهي خدمة لا يمكن ان يقدمها البنوك”.

فيما قال الدكتور لادو كيني ، مدير هيئة الإتصالات القومية ، أن من ضمن التحديات التي تواجه خدمة “ام قروش” ، هي ارتفاع معدل الأمية وسط المواطنين ، بجانب عدم وجود بطاقات الهوية للعديد من المواطنين ، ووجود مناطق عديدة خارج تغطية شبكات الإتصالات.

خدمة “أن قروش” هي خدمة مملوكة لشركة “ترينيتي” ، سيتم استخدامها عبر شرائح شركة “زين” للهاتف المحمول.

الشركة ، صحلت على رخصة تجارية من البنك المركزي وهيئة الإتصالات القومية.