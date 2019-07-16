استقالة وزير البيئة الفرنسي بسبب مأدبة عشاء فاخرة

أعلن وزير البيئة الفرنسي فرنسوا دو روغي استقالته صباح الثلاثاء، بعد اتهامه بالانفاق المفرط، معتبراً أنه ضحية "حملة إعلامية شعواء".

وكشف موقع "ميديابارت" إقامة دو روغي مآدب عشاء "فاخرة" حين كان رئيساً للجمعية الوطنية بين 2017 و2018.

وقال الوزير في بيان إن "الحملة الإعلامية الشعواء التي تعرضت لها عائلتي تدفعني اليوم إلى اتخاذ خطوة ضرورية، لست في موقع يجعلني أؤدي بشكل فاعل وهادئ المهمة التي أوكلها لي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" إدوار فيليب.

وأضاف "في ضوء ذلك، قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء هذا الصباح"، موضحاً أنه تقدم بشكوى ضد ميديابارت بتهمة تشويه السمعة.

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وكان مقرراً أن يعرض دو روغي الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون حول الطاقة والمناخ.

وتابع دو روغي "منذ بداية الاسبوع الماضي، تهاجمني ميديابارت مستندةً إلى صور مسروقة، وتقديرات، وعناصر خارج إطار وظيفتي. إن نية الايذاء والهدم مؤكدة".

وشكر للرئيس ورئيس الوزراء "الثقة التي منحاني إياها" مكرراً "وفاءه" لهما.

ومن بلغراد التي يزورها، أعلن إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أنه "طلب من رئيس الوزراء توضيح" القضية لاتخاذ قرارات في ضوء "وقائع".