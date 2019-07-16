استلام مقرات اليوناميد بعدد من محليات جنوب دارفور

وصف مفوض العون الانساني بولاية جنوب دارفور دكتور جمال يوسف الوضع الانساني بالولاية بالممتاز في جميع معسكرات النازحين ولايوجد أي مكتب لليوناميد إلا في معسكر كلما للنازحين .
ولفت دكتور يوسف في تصريح حسب وكالة الأنباء السودانية سونا اليوم إلى استلامهم مقرات اليوناميد في محليات تلس وبرام وعد الفرسان وتم تسليمها إلي جامعة نيالا لاستغلالها كليات جامعية فيما تم تخصيص مقر اليوناميد بمحلية قريضة إلى وزارة التربية والتوجيه بحسب قرار صادر من الوالي في الثالث عشر من أبريل الماضي.
وأشار دكتور يوسف الى عودة طوعية كبيرة للنازحين الى قراهم الاصلية للزراعة وممارستها منوها الى انعقاد إجتماع غدا الثلاثاء لمناقشة التوقيع النهائي لتسليم مقرات اليوناميد للاغراض المدنية وقال “العمل مستمر لتسليم مقرات اليوناميد”.
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