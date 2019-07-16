المجلس العسكري يكون لجنة لحصر المفصولين تعسفيا

أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بتكوين لجنة لحصر المفصولين تعسفيا وسياسيا من الخدمة المدنية منذ اندلاع الثورة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي. ودعا الأمين العام لديوان الحكم الإتحادي، صديق جمعة، المتضررين الاسراع بتسليم مستنداتهم للجنة المختصة لتسهيل عملية الحصر. وتتكون اللجنة من مدير ديوان شؤون الخدمة وممثل وزارة العمل وممثل ديوان المظالم وممثل وزارة المالية والإقتصاد وممثل هيئة الإستخبارات العسكرية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمستشار القانوني لوزارة العمل.

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