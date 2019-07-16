قيادي بالتغيير يرفض اقصاء القوى السياسية بالبلاد

قال نائب رئيس حزب الأمة القيادي بقوي الحرية والتغيير، فضل الله برمة ناصر، إن انسحاب أي جسم من قوى الحرية من الاتفاق لا يؤثر على القوى بل يؤثر علي المصلحة العامة للبلاد. ودعا الجميع إلى التنازل من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشددا على عدم تهميش أي جسم في قوى التغيير.

وأعرب برمة في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمله في أن يتوصل الجميع إلي نقاط إلتقاء تخرج البلاد من أزمتها الحالية.