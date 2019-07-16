أبهاي ديول يحتفل بمرور 8 أعوام على طرح Zindagi Na Milegi Dobara

شارك نجم بوليوود الشاب "أبهاي ديول" متابعيه على صفحته الخاصة على موقع انستجرام، صورة من كواليس فيلم Zindagi Na Milegi Dobara، احتفل من خلالها بالذكرى الثامنة على طرحه بصالات العرض. ونقل موقع "إنديا توداي" الصورة التي نشرها أبهاي على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور، وظهر بها نجوم الفيلم هيرثيك روشان وفرحان أختار. كما كان من ضمن نجوم الفيلم، نجمة بوليوود الكبيرة كاترينا كيف، وهو من إخراج "زويا أختار".

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