برشلونة يرد بقوة على أنباء دخول كوتينيو وديمبلي في صفقة نيمار

أكدت الإعلامية هيلينا كونديس أن نادي برشلونة رد بكل قوة على الأنباء التي تتحدث عن دخول البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة المحتملة لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.
وقالت الإعلامية هيلينا كونديس عبر إذاعة "كادينا كوبي" اليوم الثلاثاء: "برشلونة ينفي تقديم عرض يشمل كوتينيو أو ديمبيلي من أجل نيمار".
وتابعت كونديس: "ديمبيلي ليست لديه أي نية للخروج من برشلونة، والنادي الكتالوني يعتبر اللاعب غير قابل للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".
ويحاول برشلونة الظفر بخدمات نيمار والاستفادة من إمكانياته الكبيرة خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد.
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