بالأرقام ..تعرف علي الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم

تصدر سهم، " قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " قائمة الأسهم الأكثر تجعاً فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " جلسة منتصف الأسبوع، بنسبة 9.7% محققاً 21.6 جنيه، تلاه سهم " العربية للصناعات الهندسية "بنسبة 9.6% مغلقاً 4 جنيه، ثم " الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة " بنسبة 9.3% محققاً 3.6 جنيه. وجاء سهم " المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو " بنسبة 5.6% محققاً 64.5 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية " بنسبة 4.4% مغلقاً 4.1 جنيه

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