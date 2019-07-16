اسكندر وقع وفلان لسسسسة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بسم الله الرحمن الرحيم
*عند كل المواسم وفي فترات التسجيل
*يكون شغل الناس الشاغل عالميا ومحليا هو اخبار الاندية وكسبت توقيع من
*نذكر هيلمانة توقيع نيمار مرة في كشوفات البارسا
*ومرة في كشوفات باريس
*ولن ننسي توقيع وارغو بعد معارك خنفشارية قارية مع الاهلي القاهري
*وحملت الانباء حديثا
اخبار آخر التوقيعات
*وناس الطقس اعلنوا عن التوقعات المناخية
*ونحن لازلنا ننتظر التوقيع الاخطر الذي لايخلو من توقعات مختلفة
*مللنا من تأخير التوقيع في ظل كثرة التوقعات
*كل زول وقع محل بريحو
*حتي اسكندر وقع
*الا فلان
*وقع يافلان
*فاول الطابور يمشي الطابور علي وقع خطواته
*ورأس الطابور هو دليله
*وقع يا الدليل
*وقع وماتشتغل بالطابور
*والدليل هو البرهان القاطع يا دليل
*ومع مي مااااال
*طابور
*قشة ماتعتر ليك
*طالما الطابور يسير بخطوات منظمة نحو الهدف
*وهل نتوقع من الطابور هدفا غير صالح اليمن اقصد صالح البلد؟؟؟
*اسي الجاب سيرة اليمن شنو؟
*يكون ياربي عشان كلمة صالح!
*ياحليل صالح ومصلح وعلي بن علي
*ياحليل دكان الياماني
*وقع يافلان
*ورانا وطن داير بنيان
*وقع
*عجنا المونة من حداشر ابريل
*وقع عشان ماتنشف
*ولا خايف تطلع في السقالة تقع؟؟؟
*داير احكي ليك قصة حصلت لي حكاها لي واحد صاحبي
*في بنا يتمحرك في الشغل
*ماهاميهو البنيان
*لما طلع في السقالة وقع كسر سنو دي
*ورفض يركب واحدة تركيب
*وقع من السقالة لانو ماوقع علي تصريح بناء الوطن
*وقع وماتقول داير كروكي
*الكروكي الجديد شال تلت المساحة من الخرطة
*شال الحوش والنوم تاني الا في السطوح
*وقع عشان نبني ونعمل سطوح
*المهم
*مجلسنا يتعامل مع التسجيلات بسرية
*يا خبر بفلوس بكرة ببلاش
*طبعا ببلاش دي بتعجب ناس اسد
*زي مافي راشد الغنوشي في تونس
*في علي اسد البلوشي في السودان
*ايها الناس
*ارضية الاستاد وصلت مرحلة مقلقة اكتر من الزوغان من التوقيع
*ومجلس البلوشي لم يحرك ساكن
*كتر خير الاخ طارق المعتصم الذي تبني اعادة تأهيل الملعب
*طارق المعتصم لايفكر بالتلتيق
*ولكنه ينشد العلاج الجذري
*لذا قاد المبادرة بقوة
*واستعان بالمقربين منه في دعم القصة
*وها نحن نناشد من يود الدعم والمشاركة ليتصل بطارق المعتصم ويقدم دعمه
*فعلاقة الانسان بالكيان تنفصل عن علاقة المشجع بالمجلس
*ولو تركنا امر الكيان للبلوشي
*صدقوني الموسم القادم سنلعب افريقيا بمهاجم مولف وعلي ارض دار الرياضة بامدرمان
*ايها الناس
*الحقوا التسجيلات
*بتعصروا علينا بعدم توقيع الاتفاقية وعدم توقيع لاعبون جدد يسدوا الثغرات بكشف الزعيم بما يرضي الطموحات
*المهم
*ويييين كردنة؟؟؟
*واحشنا الزول ده
*يقول استقال
*وفطومة تأكد ان لارجعة
*وغير فطومة يؤكدون العكس
*الزول ده دحين غيابو مو طال؟؟؟؟
*هو مالو مابي الجية؟؟؟
*لكن اسألكم
*تتوقعوا التوقيع بكون اول
*ولا كردنة بجي اول
*ولا الاتنين مابحصلن؟؟؟
*ايها الناس
*الجزائر فيها ثورة بدت قبال ثورتنا الظافرة
*اول امس وصلت نهائي افريقيا
*ونحنا طرنا بدري
*طرنا زماااااان
*الامر الذي يؤكد ان الفساد عندنا افسد من الفساد العندهم
*وقعوا ياخ خلونا نلحق باقي مستندات الفساد
*فأي يوم يمر تتغير الاوراق من مستندات لمحروقات
*دايرين توقعوا متين يعني؟؟؟
*لمن تسقط الغبائن بالتقادم؟؟؟
*طيب وارواح الشهداء؟؟؟
*حايكون نصيبها نصب تذكاري ونصب للحقوق وعلي العقول؟؟؟
*وقعوا ياخ فالزمن لايحل قضية
*ايها الناس
*تدور ساقية المشاكل وافتعالها بالمريخ يوميا
*وهاهو عضو المجلس شمس الدين مسؤول البنية التحتية
*يعترك مع البصري مدير الاستاد
*الامر وصل لدرجة فض الاعتصام
*اقصد فض الاقفال وتغييرها باخري جديدة
*ولجنة رأب الصدع والمحاسبة انعقدت
*بناء علي شكوي شمس الدين
*مع نصح البصري بتأخير شكواه التي سلمها المكتب التنفيذي في حق شمس الدين
*مع العلم بان البصري قد تم تعيينه بقرار مجلس
*فهل قرار الفرد اعلي من قرار المجلس يابلوشي؟؟؟
*ام ان النادي يدار ببلاش وبباركوها ياجماعة؟؟؟؟؟
*علمت ان اللجنة توصلت الي ان العشوائية والتخبط هي الاسس التي تقوم عليها ادارة النادي الكبير
*ايها الناس
*ماشفنا صورة لاسكندر مع الكسكتة
*يعني اسكندر ماقابل آدم
*والمابقابل آدم مابقبض
*يعني لو كنت داير توقع يابرهان
*اسي الجاب برهان شنو؟؟
*الواحد بقي يطربق زي تلفزيون السودان
*نرجع لموضوعنا
*لو كنت داير توقع بلاش يا اسكندر
*ماشي بعيد ليييه
*علي اسد البلوشي احسن من يسجل ببلاش
*وبلاشو كاااااااش
*وياحليل سيرة الجرجير وسيد الجرجير
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الضغوط كترت علينا
*والناس مادايرة توقع لينا
*شوية خففوا علينا
*وبدل ترجعوا لكشات المرور يا والينا
*رسوم الترخيص اعملوها منطقية وخفضوها لينا
*وعلي الطلاق بوليس الحركة تاني الا يسلم علينا
*كان خفضتوها العناقريب بنرخصها خليها العربات ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال بدل تحاربوا الخمارات ربوا النفوس بتقفل براااااها الخمارات
والي لقاء
سلك
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