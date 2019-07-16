اسكندر وقع وفلان لسسسسة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*عند كل المواسم وفي فترات التسجيل

*يكون شغل الناس الشاغل عالميا ومحليا هو اخبار الاندية وكسبت توقيع من

*نذكر هيلمانة توقيع نيمار مرة في كشوفات البارسا

*ومرة في كشوفات باريس

*ولن ننسي توقيع وارغو بعد معارك خنفشارية قارية مع الاهلي القاهري

*وحملت الانباء حديثا

اخبار آخر التوقيعات

*وناس الطقس اعلنوا عن التوقعات المناخية

*ونحن لازلنا ننتظر التوقيع الاخطر الذي لايخلو من توقعات مختلفة

*مللنا من تأخير التوقيع في ظل كثرة التوقعات

*كل زول وقع محل بريحو

*حتي اسكندر وقع

*الا فلان

*وقع يافلان

*فاول الطابور يمشي الطابور علي وقع خطواته

*ورأس الطابور هو دليله

*وقع يا الدليل

*وقع وماتشتغل بالطابور

*والدليل هو البرهان القاطع يا دليل

*ومع مي مااااال

*طابور

*قشة ماتعتر ليك

*طالما الطابور يسير بخطوات منظمة نحو الهدف

*وهل نتوقع من الطابور هدفا غير صالح اليمن اقصد صالح البلد؟؟؟

*اسي الجاب سيرة اليمن شنو؟

*يكون ياربي عشان كلمة صالح!

*ياحليل صالح ومصلح وعلي بن علي

*ياحليل دكان الياماني

*وقع يافلان

*ورانا وطن داير بنيان

*وقع

*عجنا المونة من حداشر ابريل

*وقع عشان ماتنشف

*ولا خايف تطلع في السقالة تقع؟؟؟

*داير احكي ليك قصة حصلت لي حكاها لي واحد صاحبي

*في بنا يتمحرك في الشغل

*ماهاميهو البنيان

*لما طلع في السقالة وقع كسر سنو دي

*ورفض يركب واحدة تركيب

*وقع من السقالة لانو ماوقع علي تصريح بناء الوطن

*وقع وماتقول داير كروكي

*الكروكي الجديد شال تلت المساحة من الخرطة

*شال الحوش والنوم تاني الا في السطوح

*وقع عشان نبني ونعمل سطوح

*المهم

*مجلسنا يتعامل مع التسجيلات بسرية

*يا خبر بفلوس بكرة ببلاش

*طبعا ببلاش دي بتعجب ناس اسد

*زي مافي راشد الغنوشي في تونس

*في علي اسد البلوشي في السودان

*ايها الناس

*ارضية الاستاد وصلت مرحلة مقلقة اكتر من الزوغان من التوقيع

*ومجلس البلوشي لم يحرك ساكن

*كتر خير الاخ طارق المعتصم الذي تبني اعادة تأهيل الملعب

*طارق المعتصم لايفكر بالتلتيق

*ولكنه ينشد العلاج الجذري

*لذا قاد المبادرة بقوة

*واستعان بالمقربين منه في دعم القصة

*وها نحن نناشد من يود الدعم والمشاركة ليتصل بطارق المعتصم ويقدم دعمه

*فعلاقة الانسان بالكيان تنفصل عن علاقة المشجع بالمجلس

*ولو تركنا امر الكيان للبلوشي

*صدقوني الموسم القادم سنلعب افريقيا بمهاجم مولف وعلي ارض دار الرياضة بامدرمان

*ايها الناس

*الحقوا التسجيلات

*بتعصروا علينا بعدم توقيع الاتفاقية وعدم توقيع لاعبون جدد يسدوا الثغرات بكشف الزعيم بما يرضي الطموحات

*المهم

*ويييين كردنة؟؟؟

*واحشنا الزول ده

*يقول استقال

*وفطومة تأكد ان لارجعة

*وغير فطومة يؤكدون العكس

*الزول ده دحين غيابو مو طال؟؟؟؟

*هو مالو مابي الجية؟؟؟

*لكن اسألكم

*تتوقعوا التوقيع بكون اول

*ولا كردنة بجي اول

*ولا الاتنين مابحصلن؟؟؟

*ايها الناس

*الجزائر فيها ثورة بدت قبال ثورتنا الظافرة

*اول امس وصلت نهائي افريقيا

*ونحنا طرنا بدري

*طرنا زماااااان

*الامر الذي يؤكد ان الفساد عندنا افسد من الفساد العندهم

*وقعوا ياخ خلونا نلحق باقي مستندات الفساد

*فأي يوم يمر تتغير الاوراق من مستندات لمحروقات

*دايرين توقعوا متين يعني؟؟؟

*لمن تسقط الغبائن بالتقادم؟؟؟

*طيب وارواح الشهداء؟؟؟

*حايكون نصيبها نصب تذكاري ونصب للحقوق وعلي العقول؟؟؟

*وقعوا ياخ فالزمن لايحل قضية

*ايها الناس

*تدور ساقية المشاكل وافتعالها بالمريخ يوميا

*وهاهو عضو المجلس شمس الدين مسؤول البنية التحتية

*يعترك مع البصري مدير الاستاد

*الامر وصل لدرجة فض الاعتصام

*اقصد فض الاقفال وتغييرها باخري جديدة

*ولجنة رأب الصدع والمحاسبة انعقدت

*بناء علي شكوي شمس الدين

*مع نصح البصري بتأخير شكواه التي سلمها المكتب التنفيذي في حق شمس الدين

*مع العلم بان البصري قد تم تعيينه بقرار مجلس

*فهل قرار الفرد اعلي من قرار المجلس يابلوشي؟؟؟

*ام ان النادي يدار ببلاش وبباركوها ياجماعة؟؟؟؟؟

*علمت ان اللجنة توصلت الي ان العشوائية والتخبط هي الاسس التي تقوم عليها ادارة النادي الكبير

*ايها الناس

*ماشفنا صورة لاسكندر مع الكسكتة

*يعني اسكندر ماقابل آدم

*والمابقابل آدم مابقبض

*يعني لو كنت داير توقع يابرهان

*اسي الجاب برهان شنو؟؟

*الواحد بقي يطربق زي تلفزيون السودان

*نرجع لموضوعنا

*لو كنت داير توقع بلاش يا اسكندر

*ماشي بعيد ليييه

*علي اسد البلوشي احسن من يسجل ببلاش

*وبلاشو كاااااااش

*وياحليل سيرة الجرجير وسيد الجرجير

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الضغوط كترت علينا

*والناس مادايرة توقع لينا

*شوية خففوا علينا

*وبدل ترجعوا لكشات المرور يا والينا

*رسوم الترخيص اعملوها منطقية وخفضوها لينا

*وعلي الطلاق بوليس الحركة تاني الا يسلم علينا

*كان خفضتوها العناقريب بنرخصها خليها العربات ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بدل تحاربوا الخمارات ربوا النفوس بتقفل براااااها الخمارات

والي لقاء

سلك