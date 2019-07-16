لا لعودة الوالي !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ عودة جمال الوالي لقيادة المريخ اسوأ خبر يمكن ان يسمعه هلالي .

@ في عهد الوالي سجل المريخ هيثم وعلاء وخطف العقرب .

@ الوالي كسب كل معارك التسجيلات امام كردنه ومن ذلك نمر ، بيبو ، التش ، السماني الذي خرج من غرفة الهلال للمريخ !!

@ في زمن الوالي لم يحظ الهلال الا بلاعب لا يرغب فيه المريخ .

@ حتى وهو خارج المجلس دعم الوالي المريخ بسيف تيري و حمزه داؤود .

@ هذا على مستوي التسجيلات اما تفوق الوالي الاداري على كردنه فلا يتسع مقال لذكرها .

@ الوالي سيطر علي الاتحاد العام وجعل منه مكتب تنفيذي لقضاء مصالح المريخ .

@ تمدد الوالي محلياً وخارجياً بالدرجه التي تباري فيها المريخ مع بطل العالم (بايرن موينخ)

@ لهذا ولكثير غير هذا نرفض عودة الوالي حفاظاً على مصالح الهلال .

@ لو كان على قيادة الهلال الارباب او البرير او نحو ذلك لما اعترضنا على عودة الوالي .

@ في عهد الارباب ومن بعده البرير ما كان المريخ يجرؤ على الاقتراب من لاعبي الهلال بل كان الهلال يختار من يريد من المريخ والدليل حموده وعلاء والشغيل .

⬇ حتى لحظة كتابة هذه الزاويه لم يجلس مجلس كردنه مع لاعبيه الذين يشملهم فك التسجيلات !! .

@ حسموا امر اسكندر الذي جاء به السمسار وتجاهلوا كباتن الفريق (بوي ، السمؤال ، الدمازين ، ولاء الدين ، بشه) !!

@ الخماسي يمكن ان يضيع من الهلال في ظل هذا الاستخفاف وذاك الاستفزاز .

@ التجديد للخماسي خارج دائرة السمسره لذلك يجدون التجاهل !!

⬇ اورد اعلام كردنه ان عودة الرجل للبلاد تأخرت بسبب انشغاله باعداد مفاجأه !!

@ جمهور الهلال الذي يعرف تماماً مفاجآت كردنه يقول له (بلاش محترفين)

@ يكفي البوابه النيجيريه (امانويل) الذي مرت عبره (5) اهداف تونسيه .

@ قال مفآجاه قال .

@ منك لله .

⬇ قال بروف شداد في تعيم اعلامي ان لعب السنترليق من مباراة واحده قرار مجلس اداره وبالتالي غير قابل للاستئناف .

@ تصريح شداد يؤكد ان استئناف القراقير فالصو وينفي اية انحياز للرجل نحو المورده .

@ ما فعله سكرتير المورده (علي عيسي) من سوء سلوك بمقر الاتحاد وما سبق ذلك من تورط مجلس المورده مع المتمردين ضد اتحاد شداد لم يترك اية فرصه لشداد للتعاطف مع القراقير .

⬇ عدت من قاهرة المعز بطيران سوداني وتابعت بنفسي ما يقدمه الطيران الوطني لاهل السودان .

@ تعظيم سلام ل (تاركو) وهي تنقل جثماين اهل السودان مجاناً وتراعي ظروف اهل الحاجه من المرضى والمعاقين وياهو دا السودان .

⬇ الف سلامه للرمز الهلالي الاسطوري ، الرجل الجميل المتواضع علي قاقارين بمناسبة نجاح العمليه الجراحيه .

@ التهنئه موصوله لقطب الهلال الجميل وصديق الرمح الملتهب عباس الشفيع .

⬇ احرز التعازي لامة الهلال في الفقيد الرمز محمد عبده اسماعيل كبير هلالاب هولندا وقبلها السعوديه .

@ التعازي موصوله لصهره محمد محمود ولكل هلالاب الرياض .

@ شعب الهلال لن ينسى ما قدمه الفقيد للكيان الذي عشقه حتى الرمق الاخير .