لا لعودة الوالي !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ عودة جمال الوالي لقيادة المريخ اسوأ خبر يمكن ان يسمعه هلالي .
@ في عهد الوالي سجل المريخ هيثم وعلاء وخطف العقرب .
@ الوالي كسب كل معارك التسجيلات امام كردنه ومن ذلك نمر ، بيبو ، التش ، السماني الذي خرج من غرفة الهلال للمريخ !!
@ في زمن الوالي لم يحظ الهلال الا بلاعب لا يرغب فيه المريخ .
@ حتى وهو خارج المجلس دعم الوالي المريخ بسيف تيري و حمزه داؤود .
@ هذا على مستوي التسجيلات اما تفوق الوالي الاداري على كردنه فلا يتسع مقال لذكرها .
@ الوالي سيطر علي الاتحاد العام وجعل منه مكتب تنفيذي لقضاء مصالح المريخ .
@ تمدد الوالي محلياً وخارجياً بالدرجه التي تباري فيها المريخ مع بطل العالم (بايرن موينخ)
@ لهذا ولكثير غير هذا نرفض عودة الوالي حفاظاً على مصالح الهلال .
@ لو كان على قيادة الهلال الارباب او البرير او نحو ذلك لما اعترضنا على عودة الوالي .
@ في عهد الارباب ومن بعده البرير ما كان المريخ يجرؤ على الاقتراب من لاعبي الهلال بل كان الهلال يختار من يريد من المريخ والدليل حموده وعلاء والشغيل .
⬇ حتى لحظة كتابة هذه الزاويه لم يجلس مجلس كردنه مع لاعبيه الذين يشملهم فك التسجيلات !! .
@ حسموا امر اسكندر الذي جاء به السمسار وتجاهلوا كباتن الفريق (بوي ، السمؤال ، الدمازين ، ولاء الدين ، بشه) !!
@ الخماسي يمكن ان يضيع من الهلال في ظل هذا الاستخفاف وذاك الاستفزاز .
@ التجديد للخماسي خارج دائرة السمسره لذلك يجدون التجاهل !!
⬇ اورد اعلام كردنه ان عودة الرجل للبلاد تأخرت بسبب انشغاله باعداد مفاجأه !!
@ جمهور الهلال الذي يعرف تماماً مفاجآت كردنه يقول له (بلاش محترفين)
@ يكفي البوابه النيجيريه (امانويل) الذي مرت عبره (5) اهداف تونسيه .
@ قال مفآجاه قال .
@ منك لله .
⬇ قال بروف شداد في تعيم اعلامي ان لعب السنترليق من مباراة واحده قرار مجلس اداره وبالتالي غير قابل للاستئناف .
@ تصريح شداد يؤكد ان استئناف القراقير فالصو وينفي اية انحياز للرجل نحو المورده .
@ ما فعله سكرتير المورده (علي عيسي) من سوء سلوك بمقر الاتحاد وما سبق ذلك من تورط مجلس المورده مع المتمردين ضد اتحاد شداد لم يترك اية فرصه لشداد للتعاطف مع القراقير .
⬇ عدت من قاهرة المعز بطيران سوداني وتابعت بنفسي ما يقدمه الطيران الوطني لاهل السودان .
@ تعظيم سلام ل (تاركو) وهي تنقل جثماين اهل السودان مجاناً وتراعي ظروف اهل الحاجه من المرضى والمعاقين وياهو دا السودان .
⬇ الف سلامه للرمز الهلالي الاسطوري ، الرجل الجميل المتواضع علي قاقارين بمناسبة نجاح العمليه الجراحيه .
@ التهنئه موصوله لقطب الهلال الجميل وصديق الرمح الملتهب عباس الشفيع .
⬇ احرز التعازي لامة الهلال في الفقيد الرمز محمد عبده اسماعيل كبير هلالاب هولندا وقبلها السعوديه .
@ التعازي موصوله لصهره محمد محمود ولكل هلالاب الرياض .
@ شعب الهلال لن ينسى ما قدمه الفقيد للكيان الذي عشقه حتى الرمق الاخير .
كانت هذه تفاصيل خبر لا لعودة الوالي !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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