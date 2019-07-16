الدفعة العاشرة من منظومة “إس-400” تصل إلى تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، استمرار وصول معدات منظومة “إس-400” الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الخامس على التوالي.

الوزارة في بيان، أن عملية شحن معدات منظومة “إس400” ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة العاشرة في قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى أنقرة.

Advertisements

ولاقت منظومة “إس-400” للدفاع الجوي رواجا حيث تقدمت عدة دول بطلبيات للمنظومة وذلك بعد أن فشلت المنظومات الصاروخية الأمريكية المنافسة كباتريوت في التصدي للهجمات الصاروخية التي استهدفت العمق السعودي ردا على العدوان السعودي الأمريكي الذي يستهدف اليمن منذ مارس 2015.

يذكر أنه تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 وستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل مليارين ونصف مليار دولار، على أن تدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الآخر-على حساب قرض روسي.

وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، أزمة بين تركيا والولايات المتحدة حيث طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء باتريوت بدلا عنها، كما هددت وأمريكا بإلغاء صفقة بيع تركيا أحدث مقاتلات F-35.