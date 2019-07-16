التفاصيل الكاملة لاتفاق التغيير والثورية بأديس أبابا

التاريخ: 16-يوليو-2019
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أنهت قوى الحرة والتغيير والجبهة الثورية (أحد مكونات الإعلان) خلافات وتبايناً في وجهات النظر باتفاق كامل. ودخل وفد من الحرية والتغيير في اجتماعات متواصلة منذ الأسبوع الماضي مع قادة الجبهة الثورية بأديس أبابا>
وقال القيادي بالتغيير إبراهيم الشيخ بحسب ما نقلته (الإنتباهة) إن الطرفين توصلا لاتفاق كامل. ومن جهته ذكر القيادي بالجبهة الثورية محمد حسن هارون أن الاجتماعات كللت بالتوافق الكامل والتعاون, وأضاف قائلاً: (توصلنا لاتفاق كامل وأصبحنا صفاً واحداً، وهدفنا الخروج بالبلاد لبر الأمان).
وأوضح هارون أن الاجتماعات ناقشت جزءاً من الحلقات المفقودة بالاتفاق، وكيفية التفاوض بعد تشكيل الحكومة والمجلس السيادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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