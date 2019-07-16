بيان بالرندوك لتجمع المهنيين يجهز للتصعيد الثوري

التاريخ: 16-يوليو-2019
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طرح تجمع المهنيين بياناً للتصعيد الثوري بلغة (الرندوك) للثوار يطلب منهم الاستعداد. وذكر البيان أنه حال الاتفاق أو عدمه فيجب الجاهزية, وخاطب البيان بحسب صحيفة الإنتباهة (ملوك الصبات وأسياد الرصات).
وقبل أسبوعين حيا رئيس المجلس العسكري في خطاب (الثوار أسياد الرصة والمنصة والواقفين قنا), وقوبلت التحية باستحسان من قبل الشباب. ودعا بيان التجمع لجان الأحياء إلى (قفل الفرقة صح) عبر عمل وصفه بـ (الخفيف واللطيف ومن غير بلاغات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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